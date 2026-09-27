Fatma Betül Sayan Kaya makamın tartışma konusu olmaması için görevlerinden affını istedi

kaya'dan kamuoyuna açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürüttüğü görevlerden affını istediğini duyurdu. Kaya, paylaşımında hakkındaki iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve soruşturmanın gölge düşmeden sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

paylaşımın içeriği ve vurgular:

Kaya paylaşımında şunları kaydetti: "Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim".

süreç ve beklentiler:

Kaya, açıklamasında hem hukuki hem de siyasi sorumluluk kavramlarına atıfta bulundu ve sürecin "bağımsız ve sağlıklı" yürütülmesinin gerekliliğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiaların kapsamlı şekilde araştırılması yönündeki tutumuna işaret ederek, bu çerçevede makamının tartışma konusu olmaması için karar aldığını ifade etti.

Parti ve yetkili mercilerin nasıl bir yol izleyeceği ve soruşturmanın hangi aşamalarda ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Kaya'nın talebi, iddiaların aydınlatılması sürecinde siyasi sorumluluk üstlenme yaklaşımının somut bir örneği olarak kayda geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, görevlerinden affını istedi