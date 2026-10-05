Fatsa liman kavşağında gece kazası: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Fatsa liman kavşağında motosiklet kazası

Ordu’nun Fatsa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, iki genç yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Ordu-Samsun kara yolu Fatsa Liman Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Cavit Atılkan yönetimindeki 28 ADN 109 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Kazanın oluş şekli:

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kaza anında motosiklette bulunan Cavit Atılkan (21) ve Caner Yavan (21) ağır yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Cavit Atılkan yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Caner Yavan için tedavinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili olarak emniyet güçleri soruşturma başlattı ve kazanın kesin nedeni ile ilgili araştırma devam ediyor.

CAVİT ATILKAN(21)