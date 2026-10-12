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fatsa'da durdurulan araçta 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde durdurulan araçta toplam 49,55 gram sentetik ve 4,3 gram ham madde ele geçirildi; gözaltına alınan Y.Ş. adli mercilerce tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

fatsa'da durdurulan araçta 49,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Fatsa'da narkotik operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Araçta bulunan Y.Ş. (33) üzerinde yapılan incelemede arama gerçekleştirildi.

arama ve ele geçirilen maddeler:

Aramada toplam 49,55 gram sentetik uyuşturucu ile 4,3 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi bulundu ve muhafaza altına alındı. Ele geçirilen maddelerin türü ve miktarı emniyette kayıt altına alındı.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Y.Ş., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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