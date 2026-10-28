Fatsa'da gece çarpışması: motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

Fatsa'da gece meydana gelen kaza

Ordu'nun Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan yolu üzerinde gece saatlerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi ağır yaralandı, bir kişi yaşamını yitirdi.

kazanın ayrıntıları ve yaralananların durumu:

Edinilen bilgiye göre, 52 AGR 434 plakalı otomobili E.E.Ç. (21) yönetirken, 52 AHP 250 plakalı motosikleti Abdulkerim Kaya (21) kullandı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdulkerim Kaya ile motosikletteki yolcu Hacı Halil A. (21) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek her iki kişiyi de ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkerim Kaya kurtarılamadı.

sürücünün yakalanması ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.E.Ç., sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ABDULKERİM KAYA HAYATINI KAYBETTİ.