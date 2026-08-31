Fatsa'da gece sağanağı yaşamı sekteye uğrattı

Fatsa'da gece sağanakları etkisini gösterdi:

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken, ilçe genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi.

ev ve iş yerlerinde yaşananlar:

Yağışın etkisiyle çok sayıda ev ve iş yeri su aldı; vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini korumaya çalıştı. Fatsalı esnaflar, aniden bastıran yağmur sonucunda dükkanlarının su baskınına uğradığını ifade etti ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ulaşım ve müdahale çalışmaları:

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı, bazı yollar geçici süreyle güçlükle kullanıldı. İlgili ekipler sahada çalışarak su tahliyesi ve temizlik için müdahalelerde bulundu; yetkililer, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Olayın ardından kentin farklı noktalarındaki su seviyeleri takip ediliyor ve kısa vadede benzer olumsuzlukların önlenmesine yönelik önlemler için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

ORDU'NUN FATSA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARDA SU BASKINLARINA NEDEN OLDU. ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİ YAĞIŞTAN OLUMSUZ ETKİLENDİ.