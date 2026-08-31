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Fatsa'da sağanak caddeleri suya boğdu, ulaşım etkilendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine yol açtı; sahil yolu ve ara yollarda ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 01:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatsa'da sağanak caddeleri suya boğdu, ulaşım etkilendi

Sağanağın etkileri:

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak, kent merkezinde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine neden oldu. Yer yer su baskınlarının görüldüğü noktalar, özellikle alçak kesimlerde ve bağlantı yollarında olumsuz görüntüler oluşturdu.

Ulaşım ve günlük yaşama yansımaları:

Başta sahil yolu olmak üzere bazı ara yollarda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı ve trafikte zaman zaman aksamalar görüldü. Toplu taşıma ile seyahat edenler ve özel araç sahipleri, alternatif güzergâh ve hız azaltma gibi önlemler almak zorunda kaldı.

Çalışmalar ve yetkililerin uyarıları:

Belediye ve ilgili ekiplerin su baskını yaşanan bölgelerde temizleme ve tahliye çalışmaları sürüyor. Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya, riskli noktalardan uzak durmaya ve resmi uyarıları takip etmeye çağırdı. Acil müdahale gerektiren durumlarda yetkililere bilgi verilmesi önem taşıyor.

FATSA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLURKEN...

FATSA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİNE NEDEN OLURKEN, ULAŞIMDA DA ZAMAN ZAMAN AKSAMALAR YAŞANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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