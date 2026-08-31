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Fatsa'da sağanak etkisini gösterdi, cadde ve sokaklar suyla doldu

Fatsa'da etkili sağanak cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine yol açtı; sahil yolu ve ara yollarda su baskınları, ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatsa'da sağanak etkisini gösterdi, cadde ve sokaklar suyla doldu

Fatsa'da sağanak sonrası durum:

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine neden oldu. Yer yer su baskınları görülen bölgelerde günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi.

Başta sahil yolu olmak üzere ara yollarda biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı; araçlar güzergahta yavaşlamak zorunda kaldı ve bazı noktalarda trafik akışında aksamalar görüldü.

ekiplerin çalışmaları:

Sokaklarda ve cadde kenarlarında oluşan su birikintilerine yönelik ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, su baskınının yaşandığı alanlarda müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sahil yolu başta olmak üzere etkilenmiş bölgelerde trafikte aksamaların olduğu ve tedbirli davranılması gerektiği aktarıldı.

Fatsa&#039;da sağanak sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Fatsa'da sağanak sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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