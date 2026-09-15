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Fatsa'da yaya geçidi olmayan noktada çarpışma: 72 yaşındaki Hüseyin Demir hayatını kaybetti

Fatsa'da yaya geçidi olmayan noktadan karşıya geçmeye çalışırken 72 yaşındaki Hüseyin Demir'e otomobil çarptı; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 19:55

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatsa'da yaya geçidi olmayan noktada çarpışma: 72 yaşındaki Hüseyin Demir hayatını kaybetti

kaza nasıl gerçekleşti:

Ordu'nun Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinin bulunmadığı bir noktadan karşıya geçmeye çalışırken Hüseyin Demir (72)'e bir otomobil çarptı. Edinilen bilgilere göre, sürücü T. M. yönetimindeki 52 ADS 484 plakalı araç çarpmanın etkisiyle Demir'i yola savurdu.

Çarpmanın şiddeti sonucu ağır yaralanan Demir’in durumu çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerine bildirildi.

müdahale ve nakil:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

soruşturma başlatıldı:

Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazayla ilgili teknik ve hukuki incelemenin sürdüğünü bildirdi. Sürücü ve olayın oluş şekline ilişkin tespitlerin ardından adli süreç işleyecek.

Olay, bölgede yaya güvenliği ve yaya geçidi bulunmayan noktalarda yaygın olarak yaşanan tehlikeleri yeniden gündeme getirdi; yetkililerin uyarıları ve trafik düzenlemelerine ilişkin çalışmaların önemi bir kez daha vurgulandı.

OLAY YERİ VE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM

OLAY YERİ VE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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