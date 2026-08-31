Dolar 48,2527 +0,05%
Euro 56,0976 +0,41%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.954,43 -1,04%
EUR/USD 1,1620 +0,28%
Brent Petrol 88,17 +2,38%
--°

Fatsa'da yeni sezon coşkusu: tekneler sirenlerle denize açıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 'Vira Bismillah' festivaliyle 2026-2027 av sezonu, sirenler eşliğinde denize açılış töreniyle başladı; bereket dilekleri paylaşıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:01

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 22:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Fatsa'da yeni sezon coşkusu: tekneler sirenlerle denize açıldı

vira bismillah festivaliyle sezon açıldı:

2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması vesilesiyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 'Vira Bismillah Fatsa Balıkçılık Festivali' kapsamında balıkçılar sirenler eşliğinde denize açılarak yeni av sezonunu başlattı. Festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi ve programda sezonun bereketli olması temennisinde bulunuldu.

katılım ve destekçiler:

Programa Ordu Valisi Muammer Erol başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, sektör temsilcisi ve balıkçı katıldı. Tören konuşmalarında hem merkezi hem yerel yönetimlerin festival ve sezon açılışına verdiği destek vurgulandı, sektör paydaşlarıyla dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

balıkçıların beklentileri ve sektör verileri:

Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Başkanı Mustafa Mollaoğlu, bu yıl balık popülasyonunun yüksek olduğunu belirterek özellikle palamut avında verimli bir sezon beklediklerini söyledi: 'Bu yıl balık popülasyonu yüksek. Palamut avının çok olacağını düşünüyoruz. Tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum.'

Programda konuşan Erdinç Güleç ise sektörün son yıllardaki başarılarını hatırlatarak üretim, tüketim ve ihracat verilerini paylaştı. Güleç, geçen yıl 1 milyon 37 bin ton üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını, kişi başı tüketimin birkaç yıl önce 5,5 kilogram iken bugün 8,8 kilogram'a çıktığını ve yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirilen 2,3 milyar dolar tutarındaki ihracatın ekonomiye katkısına işaret etti. Bu başarıda hem bakanlık politikalarının hem de balıkçı ve yetiştirici emeğinin rolü vurgulandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de konuşmasında yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı olmasını dileyerek, 'Balıkçılarımızın hepsine şimdiden hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Sezon başladı, tezgâhlar şenlenecek' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar balıkçı teknelerine binerek denize açıldı. Siren sesleri ve teknelerin hareketi festival alanında renkli görüntüler oluşturdu ve Fatsa, 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu'na 'Vira Bismillah' diyerek resmen başladı.

FATSA’DA “VİRA BİSMİLLAH” HEYECANI: BALIKÇILAR SİRENLER EŞLİĞİNDE DENİZE AÇILDI

FATSA’DA “VİRA BİSMİLLAH” HEYECANI: BALIKÇILAR SİRENLER EŞLİĞİNDE DENİZE AÇILDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da ev tekstiline yönelik yatırım ve iş birliği adımları
images

aydın’ın tarımında 24 yılda büyük dönüşüm: 190 milyar liralık yatırımın bilanços...
images

Palamut bereketi Bolu tezgahlarını canlandırdı
images

Palamut bereketi tezgâhlarda: Bolu esnafı sezondan umutlu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akdeniz Oyunları'nda erkek cimnastikte milli zafer

Bişkek'e refakat: Fidan, Güler ve İshak Dar Erdoğan'a eşlik ediyor

Çerkezköy’de tugay kavşağında iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kayserispor’da genç İngilizle yollar ayrıldı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı