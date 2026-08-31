Fatsa'da yeni sezon coşkusu: tekneler sirenlerle denize açıldı

vira bismillah festivaliyle sezon açıldı:

2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması vesilesiyle Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 'Vira Bismillah Fatsa Balıkçılık Festivali' kapsamında balıkçılar sirenler eşliğinde denize açılarak yeni av sezonunu başlattı. Festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi ve programda sezonun bereketli olması temennisinde bulunuldu.

katılım ve destekçiler:

Programa Ordu Valisi Muammer Erol başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, sektör temsilcisi ve balıkçı katıldı. Tören konuşmalarında hem merkezi hem yerel yönetimlerin festival ve sezon açılışına verdiği destek vurgulandı, sektör paydaşlarıyla dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

balıkçıların beklentileri ve sektör verileri:

Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Başkanı Mustafa Mollaoğlu, bu yıl balık popülasyonunun yüksek olduğunu belirterek özellikle palamut avında verimli bir sezon beklediklerini söyledi: 'Bu yıl balık popülasyonu yüksek. Palamut avının çok olacağını düşünüyoruz. Tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum.'

Programda konuşan Erdinç Güleç ise sektörün son yıllardaki başarılarını hatırlatarak üretim, tüketim ve ihracat verilerini paylaştı. Güleç, geçen yıl 1 milyon 37 bin ton üretimle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını, kişi başı tüketimin birkaç yıl önce 5,5 kilogram iken bugün 8,8 kilogram'a çıktığını ve yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirilen 2,3 milyar dolar tutarındaki ihracatın ekonomiye katkısına işaret etti. Bu başarıda hem bakanlık politikalarının hem de balıkçı ve yetiştirici emeğinin rolü vurgulandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de konuşmasında yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı olmasını dileyerek, 'Balıkçılarımızın hepsine şimdiden hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Sezon başladı, tezgâhlar şenlenecek' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar balıkçı teknelerine binerek denize açıldı. Siren sesleri ve teknelerin hareketi festival alanında renkli görüntüler oluşturdu ve Fatsa, 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu'na 'Vira Bismillah' diyerek resmen başladı.

FATSA’DA “VİRA BİSMİLLAH” HEYECANI: BALIKÇILAR SİRENLER EŞLİĞİNDE DENİZE AÇILDI