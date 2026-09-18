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Fedakarlık uğruna hayatını veren baba ve ardından oğlunun kaybı

Van Muradiye'de Bendimahi Çayı'na düşen 5 yaşındaki oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak ölen baba Rıdvan Çetinkaya'nın oğlu da yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fedakarlık uğruna hayatını veren baba ve ardından oğlunun kaybı

Olayın ayrıntıları:

Olay, 22 Ağustos tarihinde Van’ın Muradiye ilçesi Balık Bendi mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle piknik için bölgeye giden Rıdvan Çetinkaya’nın 5 yaşındaki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle Bendimahi Çayı'na düştü. Evladının akıntıda sürüklendiğini gören baba, yoğun çabalar sonucu çocuğunu sudan çıkardı; ancak kendisi akıntıya karşı koyamayarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, yaptığı çalışmayla talihsiz babanın cansız bedenine ulaştı. Olayın hemen ardından çocuğun durumu için acil müdahalelere başlandı.

Tedavi süreci ve vefat:

Babasının fedakâr çabasıyla sudan çıkarılan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavinin ardından daha ileri bakım için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Günlerce yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 5 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Hem baba hem de çocuğun vefatı, yaşanan zincirleme olayın trajik sonunu oluşturdu.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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