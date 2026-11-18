Anadolu Aşiretler Federasyonu'nun nezaket ziyareti

Merkezi Iğdır’da bulunan Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan ile yönetim kurulu üyeleri, Iğdır İl Emniyet Müdürü Eraslan Er'i makamında ziyaret etti. Görüşmede kentin genel huzur ve güven ortamının korunması ile kurumlar arası koordinasyon öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Ziyaretin gündemi:

Taraflar, Iğdır’da huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile emniyet teşkilatı arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularını görüştü. Federasyon heyeti, bu alanlarda yapılabilecek katkılar ve ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tarafların değerlendirmeleri:

Federasyon Genel Başkanı Ferhat Armağan, Iğdır’ın güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet teşkilatına teşekkür ederek, federasyonun toplumsal barışa ve kamu düzenine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. İl Emniyet Müdürü Eraslan Er ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Iğdır’ın güvenliği ve esenliği için tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı.

ANADOLU AŞİRETLER FEDERASYONUNDAN EMNİYET MÜDÜRÜ ER’E ZİYARET