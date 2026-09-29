Federasyon yol ayrımında: gözaltılar tff'yi sorgulanır hale getirdi

Gözaltılar sonrası federasyon nasıl bir yol izleyecek:

Bu sabah düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil olmak üzere yedi kişi 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddialarıyla gözaltına alındı. Olay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) iç dinamikleri ve hakem atama süreçleri üzerinde ciddi soru işaretleri oluşturdu.

Ünal'ın değerlendirmesi:

Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada olayı 'çok ciddi' olarak nitelendirdi ve bu gelişmenin federasyonu sorgulanır hale getirdiğini söyledi. Ünal, federasyonun nasıl bir karar alacağı ve hangi yol haritasını izleyeceğinin önemine vurgu yaptı.

Ünal ayrıca 29 Eylül tarihini 'Türk futbolunda kırılma noktası' olarak tanımladı ve Cumhuriyet tarihindeki benzer bir gözaltı vakasının hatırlanmadığını belirtti. Buna göre, mevcut durumun federasyonun karar mekanizmalarında belirgin bir baskı ve belirsizlik yarattığı görüşü öne çıktı.

Geçmiş vakalar ve hukuki boyut:

Ünal, MHK Başkanlığı döneminde yaşanan geçmiş olaylara da atıfta bulundu. 8 Mart 2022'de gerçekleştirilen operasyonu ve bunun sonucunda birçok hakemin Tahkim Kurulu'na başvurup haklı bulunmasını hatırlattı; o dönemde federasyon başkanı Nihat Özdemir istifa etmek zorunda kalmıştı. Ünal, benzer bir yol ayrımının şimdi yeniden ortaya çıktığını vurguladı.

Konuyla ilgili olarak MASAK raporları ve HTS kayıtlarının gündemde olduğuna dikkat çeken Ünal, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu kayıtları ifade ettiğini belirtti ve sürecin farklı noktalarda evrilebileceğini söyledi.

Hakem atamaları ve yönetişim sorunları:

Ünal, mobbing iddialarının hakemlikte uygulamasının kolay olduğunu, bir hakeme maç verilmeyerek veya gözlemci notları dikkate alınmayarak fiili baskı kurulabildiğini aktardı. Hakem atamalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliğinin bulunduğunu; klasman yükseltmeleri, yabancı VAR görevlilerinin tercihleri ve atama kriterlerinde tutarsızlıklar olduğunu ifade etti.

Ünal ayrıca, TFF iç yönetmeliğine göre MHK görev yapamadığında Hakem İşleri Müdürü'nün atama yapabileceğini ancak Türkiye'de bu müdürlerin de faal hakemler olduğunu ve bunun pratikte sorun yarattığını belirtti. Bu nedenle federasyonun, geçici dönemde kimin yetki kullanacağını netleştirmesi gerektiğini söyledi.

İleriye dönük beklentiler:

Ünal, gözaltındaki bir kişinin istifa etmesinin sürecin işleyişi bakımından belirleyici olacağını ve istifa gelmezse görevden almanın kolay olmayacağını kaydetti. Ayrıca, gelişmelerin kısa sürede netleşeceğini belirterek 1-2 gün içinde sürecin daha belirgin hale geleceğini öngördü. Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı gibi kulüp yöneticilerinin önceki uyarı ve eleştirilerini hatırlatan Ünal, kulüpler ile federasyon arasındaki gerilimin de bu vakayla yeniden gündeme geleceğini ifade etti.

Sonuç olarak, gözaltılar TFF için sadece bir disiplin meselesi olmaktan çıkıp kurumun karar alma mekanizmalarını, hakem yönetimini ve hukuki sorumluluklarını tartışmaya açan bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ SPOR YAZARI ÖMER FARUK ÜNAL DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU