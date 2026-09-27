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Federasyondan 2028 hedefi: altyapı, yaygınlık ve madalya planı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun 7. Mali Genel Kurulu'nda altyapı, 71 il temsilciliği, sporcu takibi ve 2028 Los Angeles hedefi konuşuldu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Federasyondan 2028 hedefi: altyapı, yaygınlık ve madalya planı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 7. Mali Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun 7. Mali Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunularak, delegelerin oylarıyla ibra edildi.

Kurul kararları ve öncelikler:

Genel kurulda gelecek döneme ilişkin idari ve mali hedefler kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantıda altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi ve branşın ülke genelinde yaygınlaştırılması öncelik olarak belirlendi. Delegelerin dilek ve temennileri alındıktan sonra oturum tamamlandı.

Başkan Serhat Aydın'ın değerlendirmesi:

Federasyon Başkanı Serhat Aydın, katılımcılara yaptığı konuşmada modern pentatlonda tabana yayılma çalışmalarını ve yürütülen projeleri aktardı. Aydın, il temsilciliği sayısının 71'e çıkarıldığını; sporcu verilerinin dijital ortamda kayda geçirildiğini ve teknik kadro eşliğinde gelişim süreçlerinin yakından izlendiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca federasyonun sportif başarılarına dikkat çekildi; Türkiye'nin modern pentatlon tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk altın madalyasını ve Avrupa Büyükler Şampiyonası'ndaki ilk şampiyonluğunu 2026 yılında elde ettiği hatırlatıldı. Başkan Aydın, tüm bu çalışmaların ve yatırımların nihai amacının 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda zirveyi hedeflemek olduğunu belirtti ve bu doğrultuda tüm imkânların seferber edileceğini kaydetti.

Genel kurul kararlarının uygulamaya geçirilmesiyle birlikte federasyonun hem idari hem de sportif hedeflerine odaklanılacağı ifade edildi.

GENEL KURULDA DELEGELERE SESLENEN FEDERASYON BAŞKANI SERHAT AYDIN, BRANŞIN ÜLKE GENELİNDE...

GENEL KURULDA DELEGELERE SESLENEN FEDERASYON BAŞKANI SERHAT AYDIN, BRANŞIN ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞMASI ADINA ATILAN ADIMLARI VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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