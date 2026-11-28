federasyonun uyarısı:

ASOF (Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu) basında yer alan rekor balık haberlerine ilişkin açıklama yaparak, doğrulanmamış iddiaların bilgi kirliliğine yol açtığını bildirdi. Federasyon açıklamasında, "Büyük balık yakalamak başka, Türkiye rekoru kırmak başkadır" vurgusu öne çıktı.

Açıklamada, bir balığın büyüklüğünün tek başına kayıtlı bir rekor anlamına gelmediği; tür tespitinin doğru yapılması, boy ve ağırlık ölçümlerinin güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi ve iddiaların mevcut kayıtlarla karşılaştırılmasının gerektiği belirtildi. Ayrıca sportif balıkçılıkta yarışma dereceleri ile bireysel av başarılarının ayrı değerlendirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

kayıtlı örnek: kütahya sporcusunun sazanı:

Federasyon, gerçek belgelenmiş sportif balıkçılık başarılarına örnek olarak Kütahya Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KÜSOBDER) sporcusu Akif Arviş'in 2022 yılında yakaladığı sazanı gösterdi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince ölçülüp kayıt altına alınan balığın 29 kilo 800 gram ağırlığında ve 110 santimetre uzunluğunda olduğu bildirildi.

ASOF, basın kuruluşlarından ve kamuoyundan, "Türkiye rekoru" veya "en büyük" gibi ifadelerin kullanımı konusunda daha dikkatli olunmasını; bu tür iddiaların güvenilir kayıtlarla doğrulanmadan dolaşıma sokulmamasını istedi. Ölçüm ve tartım işlemlerinin fotoğraf ve videolarla belgelenmesi gerektiği özel olarak vurgulandı.

şeffaflık ve etik çağrısı:

Federasyon, sportif balıkçılık uygulamalarında canlı salma (catch and release) uygulamalarının ve balığın yüzerek uzaklaştığının kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca sportif balıkçılık yapan kişilerin paylaşımlarında dürüstlük, şeffaflık ve etik değerlere bağlı kalmasının, doğru bilginin yaygınlaştırılması ve sportif balıkçılık kültürünün korunması açısından gerekli olduğu belirtildi.

Sonuç olarak ASOF, rekor iddialarının belgelenmesi ve doğrulanması için somut ölçüm kayıtları ve resmi onayların şart olduğunu hatırlatırken, medyanın da bu sürece katkı sağlayacak titizliği göstermesini talep etti.

KÜTAHYA'DA, AMATÖR VE SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI FEDERASYONU (ASOF), BASINDA YER ALAN REKOR BALIK HABERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPARAK, DOĞRULANMAMIŞ İDDİALARIN BİLGİ KİRLİLİĞİNE YOL AÇTIĞINI BELİRTTİ.