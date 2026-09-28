Fedon'a miras niteliğinde fahri turizm elçiliği: Bodrum ve Muğla'dan plaket

Tören ve takdim

Bodrum ile özdeşleşen sanatçı Fedon Kalyoncu, Bodrum ve Muğla'ya yaptığı kültürel katkılar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tarafından fahri turizm elçiliği beratı ve plaketiyle ödüllendirildi. Tören Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras katıldı. Belediye yöneticileri, Fedon'un Bodrum ve bölge kültürüne uzun yıllardır katkı sağladığını vurgulayarak takdimi gerçekleştirdi.

Başkan Mandalinci'nin vurguları:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı konuşmada, Türk müziğine ve evrensel müziğe verdiği katkılardan dolayı Fedon’a fahri turizm elçiliği beratı ve plaketi verildiğini belirtti. Mandalinci, "Bugün burada onunla beraber bu anı yaşıyor olmak benim adıma çok büyük bir gurur ve onur. Kendisine Türk müziğine ve uluslararası evrensel müziğe katmış olduğu katkılar için hem şahsım, hem kurumum hem de bütün hemşehrilerim adına yürekten teşekkür ediyorum. Ömrümüzün uzun ve nice bir anını geçirmiş olduğunuz Bodrum’da her zaman sizlerle beraber, hem yazı karşılamak hem yazı uğurlamak üzere bizler her zaman hazırız. İyi ki varsınız, fahri kültür elçisi beratını vermekten de sizlere büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

Fedon'un açıklamaları:

40 yıldır sahnelerde şarkı söylediğini belirten Fedon, kendisine verilenin bir ödül olmadığını, çocuklarına bırakabileceği bir miras olduğunu söyledi. Fedon'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Kelimeleri süzerek konuşmam lazım. Beni şereflendirdiniz, onurlandırdınız ve ben 81 yaşına girdim. 40 yıldır şarkı söylüyorum. Binlerce ödülüm var. Ama bu bir ödül değil, benim evlatlarıma bırakabileceğim bir mirastır. 80 yıl öteki olarak yaşadım. Hep ayrıştırıldım. Ben doğduğum günden bugüne Atatürk’ün bir neferiyim. Yunan ile Rum’u karıştırmamız gerektiğini anlatamadım. Çok büyüklerime gittim. Yaşça ve sıfat olarak benden çok büyüklere gittim anlatamadım. Ben belki ismim Fedon, Hristiyan’ım ama ben çoğu Müslümandan daha çok Türk’üm. Hodri meydan. Gelsinler karşıma. Bu ülke için ne yaptım, gelsin ben ona anlatayım"

Aras'ın değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fedon ile tanışıklıklarının belediye başkanlığı döneminden önceye dayandığını belirterek sanatçıyı sadece bir solist olarak değil, yaşamıyla ve kültürel kimliğiyle örnek bir kişi olarak gördüklerini söyledi. Aras, "Biz Fedon ağabey ile bayağı eskiden tanışıyoruz. Ben belediye başkanı olmadan önce işletmecilik yapıyordum. Bodrum Ortakent’te Fedon ağabeyle tanıştık. Yani sadece bir şarkıcı, şarkı söyleyen solist olarak ve sanatçı olarak görmüyorum Fedon ağabeyi. Fedon ağabey kültürü ve yaşamıyla örnek bir insandır aynı zamanda. Disipliniyle, insanlara verdiği duyguyla ve gerçekten biraz önce söylediğim gibi vatanına, milletine bağlılığıyla, yaşamı boyunca bu ülkeye kattıklarıyla bizim için çok kıymetlidir. Biz ona sadece şimdi Bodrum’da yaşadığı için değil, bütün bu değerler için aslında bütün bu teşekkürlerimizi, şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz" dedi.

Tören, Fedon'un bölge ve ülke kültürüne yaptığı katkıların resmi düzeyde tescillenmesi olarak değerlendirildi; sanatçı takdim edilen berat ve plaketi, ailesine bırakacağı bir miras olarak nitelendirdi.

FEDON'A FAHRİ TURİZM ELÇİLİĞİ BERATINI MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS VE EŞİ MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GÖNCA KÖKSAL ARAS VERDİ