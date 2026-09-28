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Feke kitap günleri öğrencileri ve halkı üç gün boyunca kitapla buluşturdu

Adana'nın Feke ilçesinde düzenlenen 2. Feke Kitap Günleri, üç gün süren etkinliklerle öğrenciler ve halkı kitap, kültür ve sanatla buluşturdu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Feke kitap günleri öğrencileri ve halkı üç gün boyunca kitapla buluşturdu

etkinliğin genel görünümü:

Adana'nın Feke ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Feke Kitap Günleri, Feke Belediyesi ev sahipliğinde üç gün boyunca sürdü. Etkinlikler kitap satış ve tanıtımlarının yanı sıra kültür ve sanat odaklı atölye çalışmalarıyla kitapseverleri bir araya getirdi.

Organizasyonun hedefi, özellikle öğrencilerin farklı türlerdeki eserlerle tanışmasını sağlamak ve okuma alışkanlığını güçlendirmekti. İlçe sakinleri ile öğrenciler, etkinlik alanında kitapları inceleme ve yazarlarla sohbet etme imkanı buldu.

öğrencilerle buluşma ve program detayları:

Açılış programında Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, öğretmenler, öğrenciler ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri bir araya geldi. Program boyunca kitap, kültür, sanat ve eğitim konularında söyleşiler yapıldı.

Çocuklara yönelik etkinlikler arasında kum sanatı gösterisi yer aldı ve sunulan performans büyük alkış topladı. Öğrenciler farklı eserleri inceleyerek kitap dünyasını yakından tanıdı; katılımcılar, gençlerin özellikle bilim kurgu ve macera türlerine ilgi gösterdiğini belirtti.

başkanın değerlendirmesi:

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin ve gençlerin kitapla buluşmasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan, üç gün boyunca kitap, kültür ve sanat dolu anlara şahit olduklarını belirterek, katılımcılara, öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN FEKE KİTAP GÜNLERİ, KİTAPSEVERLERİ...

ADANA’NIN FEKE İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN FEKE KİTAP GÜNLERİ, KİTAPSEVERLERİ, ÖĞRENCİLERİ, YAZARLARI VE SANATSEVERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ. 24-26 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİK, VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİYLE TAMAMLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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