Karar açıklandı

Adana’nın Feke ilçesinde 22 Aralık 2024 tarihinde evinde ensesinden vurularak ağır yaralanan ve 151 gün sonra hayatını kaybeden Müyesser Kızıloluk davasında mahkeme, sanık Mustafa Kaan Ergen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olayın gelişimi:

Olay, Karacaoğlan Mahallesi'nde gerçekleşti. Tek başına yaşadığı evde mutfakta ensesinden tabancayla vurulmuş halde bulunan 52 yaşındaki Müyesser Kızıloluk, komşuları tarafından fark edilip ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızıloluk, yaklaşık 151 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve yakalama:

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını ve delilleri değerlendirerek saldırganın ölen kadının komşusu Mustafa Kaan Ergen (37) olduğunu tespit etti. Özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Ergen, Kızıloluk’un kolundaki 25 ve 30 gramlık altın bilezikleri Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli tutuklandı.

Dava süreci ve mahkeme kararı:

Kozan Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Mustafa Kaan Ergen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanığa gasp ve diğer suçlardan 36 yıl, haneye tecavüz ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ise 16 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, söz konusu cezalar için indirim uygulamadı.

Aileden tepki ve beklenti:

Kızıloluk ailesi kararın ardından adaletin yerini bulduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti. Kardeşi Murat Kızıloluk, kararın ibretlik olduğunu ve benzer olayların tekrarlanmaması temennisinde bulundu. Ablası Zuhal ve Nihal Kızıloluk da duruşma sürecinde hastanede geçen günleri anlatarak adaletin sağlanmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Kardeşi Fatma Sakmen ise verilen cezalar nedeniyle sanığın tahliye olamayacağını umduklarını söyledi ve kararın kadın cinayetlerine örnek olmasını diledi.

Mahkeme kararının ardından aile, savcı, hakim ve davaya emek veren tüm kişilere teşekkür etti ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

AİLE YAKINLARI KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI.