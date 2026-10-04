Dolar 49,1511 +0,09%
Euro 55,0028 -0,47%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.576,66 -0,01%
EUR/USD 1,1186 -0,64%
Brent Petrol 101,68 -0,56%
--°

Felsefenin duayeni İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlendi; ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:12

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 16:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Felsefenin duayeni İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı

Tören düzenlendi:

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, İstanbul'da 89 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı olan Kuçuradi için, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefatının ardından anma töreni düzenlendi.

Tören, akademik ve kamuoyunun katılımına açık şekilde Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından yoğun ilgi gören törende Kuçuradi'nin felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmaları anıldı.

Mezarlıkta son görev:

Anma töreninin ardından cenaze Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na getirildi ve mezarlık içindeki kilisede bir tören daha düzenlendi. Töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti; Kuçuradi'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni törene katıldı.

Cenaze töreni sonrasında, Kuçuradi'nin naaşı aynı mezarlıkta toprağa verildi. Türk felsefe camiasının saygın isimlerinden biri olarak anılan Kuçuradi için düzenlenen tören, hem akademik hem de toplumsal bir vedalaşma niteliği taşıdı.

HAYATINI KAYBEDEN ‘HOCALARIN HOCASI ’İOANNA KUÇURADİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

HAYATINI KAYBEDEN ‘HOCALARIN HOCASI ’İOANNA KUÇURADİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmurca köyünde kadınların yükünü hafifleten salça makinesi desteği
images

Efeler'de oyun saati: ilçe milli eğitim müdürü sınıfta çocuklarla eşlik etti
images

Aydın'da minikler kitapla buluştu, bilekliklerle dostluk ördü
images

Ceviz büyüklüğündeki dolu Altınözü'nde stadyumu beyaza bürüdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, iki çocuk dahil üç yaralı

Besni gecesi şimşeklerle gündüze dönüştü

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip