Felsefenin duayeni İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlanıyor

Tören ve uğurlama:

Türkiye felsefe dünyasının tanınmış isimlerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için düzenlenen anma töreni, Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kuçuradi, 4 Ekim'de tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş, 90 yaşındaydı.

Anma programının tamamlanmasının ardından cenaze, törene katılan meslektaşları, öğrencileri ve sevenlerinin eşliğinde Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Törende duygulu anlar yaşandı; katılımcılar Kuçuradi'yi eserleri ve insanlara kattıkları üzerinden andı.

Akademik yolculuğu ve uluslararası katkıları:

Kuçuradi, felsefe, etik ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanındı. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi olan Kuçuradi, aynı zamanda Türkiye Felsefe Kurumu başkanıydı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanlığı görevini yürütmüştü. 1997'de Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezine müdür olarak atanan Kuçuradi, bu merkez çatısı altındaki UNESCO Kürsüsü'nün başkanlığını da üstlendi.

Yazdığı eserler ve akademik çalışmalarıyla insan hakları, değerler felsefesi ve etik literatürüne önemli katkılar yapan Kuçuradi, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda saygın bir konuma sahipti.

Törende yapılan konuşmalar ve vurgulanan miras:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, törende yaptığı konuşmada Kuçuradi'yi sadece bir akademisyen olarak tanımlamanın yetersiz olduğunu belirtti ve onu "insan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehber" olarak nitelendirdi. Çelik, günümüzün değerler açısından zorlu bir dönemine dikkat çekerek Kuçuradi'nin hayatını adadığı arayışın bugün daha da anlamlı hale geldiğini vurguladı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Aksar ise Kuçuradi'nin felsefeyi hayatın içine taşıyan bir isim olduğunu söyledi. Aksar, Kuçuradi'nin "insan haklarının, insan felsefesinin ve etik çalışmalarının ülkemizdeki ve dünyadaki en önemli savunucularından" biri olduğunu belirterek, onun eserleri ve örnek kişiliğinin daima saygı, minnet ve rahmetle anılacağını ifade etti. Haberde yer alan bilgiye göre Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da doğmuş ve yaşamını yine doğum gününde 4 Ekim'de yitirmiştir.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen tören sırasında Kuçuradi anısına bir proje sözü verdi: "İoanna Kuçuradi Yaşam Merkezi" kurulacağı duyuruldu. Köymen, projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütüleceğini ve Kuçuradi'nin adının yaşatılması için çalışmaların hızla tamamlanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından cenaze, tören alanından alınarak mezarlığa doğru uğurlandı. Pek çok akademisyen, öğrenci ve seveninin katıldığı hareketli ve hüzünlü uğurlamada Kuçuradi, felsefe dünyasına bıraktığı iz ve savunduğu değerlerle anıldı.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin yaşamı boyunca sürdürdüğü çalışmalar, insan onuruna, etik değerlere ve hak savunuculuğuna yaptığı katkılar törene katılanlar tarafından sık sık hatırlatıldı; adına yapılacak anma ve projelerle mirasının yaşatılacağı vurgulandı.

Felsefenin usta ismine anlamlı veda: Prof. Dr. İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlanıyor