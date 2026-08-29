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Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndü, Roma ile evinde açılış yapacak

UEFA'nın ilan ettiği fikstüre göre Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına Roma karşısında evinde başlayacak.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndü, Roma ile evinde açılış yapacak

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü:

UEFA'nın resmi duyurusuna göre Fenerbahçe, 18 yıl sonra geri döndüğü Şampiyonlar Ligi grup etabına sahasında Roma ile başlayacak. Turnuva kadrosunda Liverpool, Atletico Madrid, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK da yer alıyor. Kulübün Avrupa arenasına dönüşü, hem sportif hem de prestij açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

gruptaki rakipler ve zorlukları:

Fenerbahçe'nin bulunduğu grup, isimler göz önünde bulundurulduğunda dengeli fakat zorlu bir görüntü çiziyor. Liverpool ve Atletico Madrid gibi geleneksel güçlü ekipler, tur atlama iddiasını zorlaştırırken; Aston Villa ve Villarreal gibi takımlar da kolay rakip olarak değerlendirilemiyor. Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ise sürpriz sonuçlar yaratabilecek takımlar olarak dikkat çekiyor.

maç takvimi ve önemli tarihler:

UEFA tarafından açıklanan maç programında Fenerbahçe'nin grup maçları şu tarihlerde oynanacak:

10 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - Roma

14 Ekim Çarşamba: Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim Salı: Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba: Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım Çarşamba: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba: LASK - Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba: Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak Çarşamba: Atletico Madrid - Fenerbahçe

Bu takvim, lig içi program ve uluslararası maç yükünü dengeleme açısından kulüp yönetimi ve teknik ekip için planlama gerektirecek. Özellikle Ekim-Kasım dönemindeki sık maç trafiği takım kadro rotasyonunu belirleyecek unsurlar arasında olacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğu, taraftar beklentilerini artırırken kulübün uluslararası arenadaki görünürlüğünü ve gelir potansiyelini de yükseltme fırsatı sunuyor. İlk sınavın 10 Eylülde evde Roma ile olması, sezon planlaması açısından ayrıca önem taşıyor.

FENERBAHÇE&#039;NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU (ARŞİV)

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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