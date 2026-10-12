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Fenerbahçe, Aston Villa hazırlığına taktik ve tempoya odaklandı

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde antrenman yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe, Aston Villa hazırlığına taktik ve tempoya odaklandı

Fenerbahçe, Aston Villa hazırlığına taktik ve tempoya odaklandı

Sarı-lacivertli ekip, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı Teknik Direktör İsmail Kartal yönetti ve çalışma programı maç temposuna göre şekillendirildi.

Antrenmanın içeriği:

Seans ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Oyuncular, denge ve sürat çalışmalarıyla vücut ısısını yükselttikten sonra pas organizasyonlarına ağırlık verdi. Ardından saha içinde dar alanda çift kale maçlar oynandı; bu bölümde takımın topa baskı, hızlı hücum ve kısa pas bağlantıları üzerine yoğunlaştığı gözlendi.

İdman, oyuncuların bireysel becerilerini geliştirecek çalışmalarla tamamlandı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise ana yüklemeyi sınırlandırarak aktif dinlenme odaklı program uyguladı.

Son hazırlık ve yolculuk planı:

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacakları son antrenmanla tamamlayacak ve seansın ardından İngiltere'ye hareket edecekler. Teknik ekip, son idmanla birlikte taktik provayı yapıp yolculuk öncesi kadroyu netleştirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE, 4 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ DEPLASMANDA İNGİLİZ TEMSİLCİSİ ASTON VİLLA İLE OYNAYACAĞI...

FENERBAHÇE, 4 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ DEPLASMANDA İNGİLİZ TEMSİLCİSİ ASTON VİLLA İLE OYNAYACAĞI ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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