Dolar 48,8297 +0,05%
Euro 55,9349 +0,10%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.898,50 +0,41%
EUR/USD 1,1451 -0,02%
Brent Petrol 99,09 -0,16%
--°

Fenerbahçe Beşiktaş'ı yendi ve cumhurbaşkanlığı kupasını üst üste ikinci kez aldı

Fenerbahçe, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu; Jasikevicius maçın zorluğunu vurguladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Beşiktaş'ı yendi ve cumhurbaşkanlığı kupasını üst üste ikinci kez aldı

Fenerbahçe cumhurbaşkanlığı kupasında zafere ulaştı

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş72-59 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma sonrası başantrenör Sarunas Jasikevicius basın mensuplarına maç ve takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

maç değerlendirmesi:

Jasikevicius, maçın önemine dikkat çekerek takımının hem fiziksel hem de mental olarak zorlandığını belirtti. Teknik adamın ifadeleri şöyle: "Önemli bir kupa olduğunu biliyorduk. Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa’da oynadığımız iki maç bizden çok enerji götürdü. Beşiktaş’a karşı oynamak her zaman zor. Kazanmak da zor. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık". Bu sözler, maç içinde yaşanan ritim düşüşü ve ikinci yarıda artan rekabetin bir özeti niteliğindeydi.

yeni transferlerin adaptasyonu:

Jasikevicius, takımın yeni kadro parçalarının henüz tam verim vermediğini de açıkça söyledi: "Yeni transferlerin hemen katkı vermeleri kolay değil. Şu an onlar geleli sadece 3 hafta oldu. Alışmak kolay değil. İyi bir adaptasyon dönemi geçiyorlar. Onlara yardımcı olmalı ve zaman tanımalıyız". Teknik heyet, bu süreci yönetme ve oyunculara uyum için destek sağlama planlarının olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak Fenerbahçe, zorlu rakibini geride bırakarak kupayı müzesine götürürken, Jasikevicius'un açıklamaları takımın hem gösterdiği performansın değerini hem de önümüzdeki dönemde beklenen gelişimi özetledi.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, &quot;Beşiktaş&#039;a karşı oynamak her zaman zor. İkinci...

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kupayla açılan sezonda takım kimyasını bulduk, Baldwin konuştu
images

Onuralp Bitim: kupayla gelen açlık sezon hedefini güçlendirdi
images

Melih Mahmutoğlu: kupayla başlayan sezonda hedefimiz daha fazla zafer
images

Fenerbahçe Sinan Erdem'de Beşiktaş'ı yenip 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 9. kez...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği