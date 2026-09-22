Fenerbahçe Beşiktaş'ı yendi ve cumhurbaşkanlığı kupasını üst üste ikinci kez aldı

Fenerbahçe cumhurbaşkanlığı kupasında zafere ulaştı

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma sonrası başantrenör Sarunas Jasikevicius basın mensuplarına maç ve takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

maç değerlendirmesi:

Jasikevicius, maçın önemine dikkat çekerek takımının hem fiziksel hem de mental olarak zorlandığını belirtti. Teknik adamın ifadeleri şöyle: "Önemli bir kupa olduğunu biliyorduk. Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa’da oynadığımız iki maç bizden çok enerji götürdü. Beşiktaş’a karşı oynamak her zaman zor. Kazanmak da zor. İlk yarıda daha iyi oynadık. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık". Bu sözler, maç içinde yaşanan ritim düşüşü ve ikinci yarıda artan rekabetin bir özeti niteliğindeydi.

yeni transferlerin adaptasyonu:

Jasikevicius, takımın yeni kadro parçalarının henüz tam verim vermediğini de açıkça söyledi: "Yeni transferlerin hemen katkı vermeleri kolay değil. Şu an onlar geleli sadece 3 hafta oldu. Alışmak kolay değil. İyi bir adaptasyon dönemi geçiyorlar. Onlara yardımcı olmalı ve zaman tanımalıyız". Teknik heyet, bu süreci yönetme ve oyunculara uyum için destek sağlama planlarının olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak Fenerbahçe, zorlu rakibini geride bırakarak kupayı müzesine götürürken, Jasikevicius'un açıklamaları takımın hem gösterdiği performansın değerini hem de önümüzdeki dönemde beklenen gelişimi özetledi.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. İkinci yarıda zorlansak da kupayı kazanmayı başardık" dedi.