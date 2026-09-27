Fenerbahçe bilançosu açıklandı: varlıklar 26 milyar 422 milyon, borç 27 milyar 821 milyon

Genel bakış:

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Mart 2026 - 31 Mart 2026 dönemine ilişkin mali tabloyu katılımcılara sundu.

Mali tablo detayları:

Vodina'nın açıkladığı rakamlara göre kulübün dönen varlıkları 6 milyar 110 milyon lira, duran varlıkları ise 20 milyar 312 milyon lira oldu. Bu kalemlerin toplamı, kulübün varlıklarının 26 milyar 422 milyon lira düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor.

yükümlülüklerin dağılımı:

Kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülükler ise 10 milyar 556 milyon lira olarak raporlandı. Bu veriler doğrultusunda kulübün toplam borcu 27 milyar 821 milyon lira seviyesinde açıklandı.

Sunulan tabloya göre, borçlar varlıklardan yaklaşık 1 milyar 399 milyon lira daha fazla; bu durum mali dengede bir açık yarattığını işaret ediyor. Bu fark, genel kurul gündeminde mali sürdürülebilirlik ve alınacak tasarruf veya gelir artırıcı tedbirler açısından öncelikli bir konu olarak öne çıkacak.

Toplantıda paylaşılan mali veriler, yönetim ve denetim kurullarının önümüzdeki dönemde atacağı adımların finansal çerçevesini belirleyecek ve üyelerle paydaşlar tarafından yakından takip edilecek.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI