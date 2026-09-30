Fenerbahçe Busem Şeker'in golüyle son 16'ya yükseldi
Maç özeti:
Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanşında Belarus temsilcisi Minsk ile Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçın tek golünü Busem Şeker 34. dakikada kaydetti. İlk maçı 4-1 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla iki maçın toplamında turu geçerek son 16 turuna adını yazdırdı.
Gelecek adım:
UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 2 Ekim Cuma günü, TSİ 13.00'te yapılacak. Bu sonuç, Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki yolculuğunu ileri tura taşıdı ve turnuvadaki iddiasını sürdürmesini sağladı.
FENERBAHÇE, UEFA KADINLAR AVRUPA KUPASI 2. ÖN ELEME TURUNDA RÖVANŞ MAÇINDA BELARUS TEMSİLCİSİ MİNSK'İ 1-0 MAĞLUP EDEREK SON 16 TURUNA YÜKSELDİ.
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