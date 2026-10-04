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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına hız ve rejenerasyon odaklı hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. haftası için Çaykur Rizespor deplasmanına hazırlanıyor; antrenmanlarda ısınma, hız, koordinasyon ve rejenerasyon öne çıktı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına hız ve rejenerasyon odaklı hazırlanıyor

Fenerbahçe antrenman raporu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, maç temposuna yönelik planlı bir program çerçevesinde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Seans ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Takım, saha içi reaksiyon ve tempo odaklı egzersizlerin ardından bireysel çalışmalara yöneldi; antrenman, oyuncuların hem fiziksel hem de teknik açıdan yeniden enerji toplamasını hedefledi.

Oyuncu durumları ve sonraki program:

Turan Tovuz karşılaşmasına 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular günü rejenerasyon çalışmalarına ayırdı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını bir sonraki antrenmanla sürdürecek; ekip sahada bir sonraki çalışmasını 6 Ekim Salı günü yapacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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