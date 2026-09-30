Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı öncesi milli isimlerden yoksun hız ve pas çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, milli futbolculardan yoksun bir kadroyla yapıldı.

idmanın akışı:

Çalışma, salonda yapılan core egzersizleriyle başladı. Sahaya geçildikten sonra oyuncular ısınma hareketleri ile devam edip, çabukluk ve koordinasyon üzerinde yoğunlaştı. Antrenmanda futbolcular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

tamamlama ve sonraki adım:

İdman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sonlandırıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki ekip, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek ve Çaykur Rizespor deplasmanına odaklanmaya devam edecek.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.