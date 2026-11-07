Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor'u 78-59 yendi

Maç özeti:

Tofaş salonunda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Tarfin, Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup etti. Konuk ekip maç boyunca savunma disiplini ve hücumdaki etkinlik ile öne çıktı; ilk periyodu 23-15 alarak tempoyu belirledi ve devreyi 43-36 üstün kapattı.

Hakemlerin yönetiminde geçen mücadelede tempo zaman zaman düştü, ancak Fenerbahçe üçüncü periyotta kontrolü eline geçirip son çeyrekte farkı koruyarak maçı net bir skorla tamamladı.

Detaylı skor ve oyuncu performansları:

Salon: Tofaş

Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Uğur Akyıldız

Başantrenörler: Bursaspor Basketbol - Roger Grimau, Fenerbahçe Tarfin - Sarunas Jasikevicius

Bursaspor Basketbol kadrosunda skorerler şöyle: Leyton Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Brandon Taylor 10, Warren Washington 2, Bryce Brown 5, Micheal Moore 20, Nate Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3.

Fenerbahçe Tarfin'de öne çıkan isimler: Onuralp Bitim 19, Shane Larkin 9, Nicolo Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Trent Forrest 2, Shavon Shields 9, Wade Baldwin 8, Melih Mahmutoğlu 5, Dwight Powell 5, Ignas Sargiunas 7, Johnny Juzang 0.

Periyot skorları şu şekilde kaydedildi: 1. periyot 15-23, devre 36-43, 3. periyot 47-59. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, son bölümde rakibin geri dönüş denemelerine izin vermeyerek maçı kazandı.

Maç boyunca Fenerbahçe'nin savunmadaki sertliği ve ribaund kontrolü, Bursaspor'un skor üretimini sınırladı. Bursaspor cephesinde Micheal Moore'un 20 sayısı dikkat çekse de takım genelinde yeterli katkı gelmedi.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 7. HAFTASINDA BURSASPOR BASKETBOL, SAHASINDA FENERBAHÇE TARFİN'E 78-59 MAĞLUP OLDU.