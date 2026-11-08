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Fenerbahçe erken gollerle Çorum'da üstünlüğü kurdu

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe, Çorum FK karşısında ilk yarıyı 12'de Greenwood ve 20'de İrfan Can'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:04

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe erken gollerle Çorum'da üstünlüğü kurdu

İlk yarı: Fenerbahçe 2 - Çorum FK 0

Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekibin gollerini 12. dakikada Greenwood ve 20. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

maçtan dakikalar:

3. dakikada Oğuz Aydın ceza sahası önünden şansını denedi; şut az farkla dışarı gitti. 12. dakikada Oğuz'un sağ kanada attığı uzun pasta topu kontrol eden Greenwood, hızlı bir şekilde ceza sahasına girip dar açıdan yaptığı vuruşla ağları sarstı ve skoru 0-1'e taşıdı.

20. dakikada ev sahibi takımın pas hatasında topu kapan İsmail Yüksek ardından Lukaku topu İrfan Can Kahveci'ye aktardı; İrfan Can'ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu ve Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı (0-2). 29. dakikada Çorum FK'nın kazandığı serbest vuruşta yapılan ortada Smolcic kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı çıktı.

kadrolar ve yönetim:

Stat: Çorum Şehir. Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar.

Çorum FK ilk 11: Marcos Felipe, Alexandre Penetra, Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Ermin Mahmic, Cengiz Ünder, Mohammed Diomande, Alexandros Kyziridis, Jesus Ramirez. Yedekler: Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Emircan Gürlük, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut, Ahmed Ildız. Teknik direktör: Burak Yılmaz.

Fenerbahçe ilk 11: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku. Yedekler: Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mimovic, Mert Müldür, N’Golo Kante, Vedat Muriqi, Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Dorgeles Nene. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Maçın ilk yarısında kaydedilen goller: Greenwood (12'), İrfan Can Kahveci (20'). İlk yarıda görülen sarı kart: Mohammed Diomande (Çorum FK).

KARŞILAŞMANIN İLK YARISI FENERBAHÇE&#039;NİN 2-0&#039;LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISI FENERBAHÇE'NİN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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