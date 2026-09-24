fenerbahçe euroleague sezonuna evinde başlıyor

fenerbahçe yeni sezonu evinde açıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague 2026-2027 sezonuna yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalya temsilcisi Virtus Bologna karşısında başlayacak. Takım, 2006-2007 sezonundan itibaren düzenli olarak yer aldığı organizasyonda yeni sezona ev sahibi avantajıyla çıkacak.

takım kadrosu ve son gelişmeler:

Kanarya, son olarak geçtiğimiz salı günü oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş karşısında galip gelerek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Başantrenör Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki ekip, yeni sezon öncesi kadrosunu şu isimlerle güçlendirdi: Trent Forrest, Braxton Key, Shavon Shields, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Will Clyburn, Ignas Sargiūnas, Jonny Juzang, Marcus Bingham. Özellikle Shane Larkin'in varlığı takımın skor ve organizasyon yükünü artırması bekleniyor.

avrupa tecrübesi ve hedefler:

Fenerbahçe, Euroleague'de önemli bir tecrübeye sahip; Final-Four organizasyonunda toplam 8 kez yer aldı. Kulüp, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez Final-Four'da sahne aldı ve 2024 yılından itibaren son 3 sezonda tekrar son dörde kalmayı başardı. Bu istatistikler Fenerbahçe'yi Final-Four'a en çok katılan Türk takımı konumuna getiriyor.

Tarihler ve antrenör etkisi de dikkat çekiyor: Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olan Željko Obradović, Fenerbahçe'yi 5 kez Final-Four'a taşırken, son üç sezonda takımın başarısında Šarūnas Jasikevičius'un imzası bulunuyor.

şampiyonluklar ve geçen sezon değerlendirmesi

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük ikramiyesini daha önce iki kez kazandı: 2017'de İstanbul'da düzenlenen organizasyonda ilk şampiyonluğu elde eden Fenerbahçe, 2025'te Abu Dabi'de ikinci kez Avrupa'nın zirvesine ulaştı. Öte yandan takım, 2016 finalinde CSKA Moskova'ya ve 2018 finalinde Real Madrid'e mağlup olmuştu.

Geçen sezonun değerlendirmesinde Fenerbahçe, Euroleague Final-Four'da mücadele etti fakat yarı finalde Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak turnuvayı noktalamıştı. Bu sonuç, takımı yeni sezona hazırlarken eksikleri gidermeye yönlendiren bir yaşanmışlık oldu.

ev programı ve ilk üç maç

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk üç maçını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak. Program şu şekilde:

Yarın: Virtus Bologna (20.45)

29 Eylül: Bayern Münih

2 Ekim Cuma: Dubai Basketball

Bu maçlar, hem takım uyumunun test edilmesi hem de yeni transferlerin takıma adaptasyonunu hızlandırma açısından kritik önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, hem yerel kupalar hem de Euroleague sahnesinde iddialı bir sezon hedefliyor.

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE'DE 2026-2027 SEZONUNA VİRTUS BOLOGNA MAÇIYLA BAŞLAYACAK