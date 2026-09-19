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Fenerbahçe Euroleague Süper Kupa'da üçüncülüğü kazandı

Etihad'da Fenerbahçe, Dubai Basketbol'u 85-77 mağlup ederek Euroleague Süper Kupa üçüncülüğünü kazandı; Tucker ve Baldwin etkili oldu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe Euroleague Süper Kupa'da üçüncülüğü kazandı

Fenerbahçe Euroleague Süper Kupa üçüncülüğünü aldı

Etihad Salonunda oynanan üçüncülük maçında Fenerbahçe, Dubai Basketbol'u 85-77 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Maçta sahada dengeyi koruyan savunma ve kritik anlarda skor bulan isimler sonucun belirlenmesinde etkili oldu.

Hakem triosunda Emilio Perez (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya) ve Thomas Bissuel (Fransa) yer aldı. Her iki takım da maç boyunca rotasyonlarını kullanarak tempoyu yönetmeye çalıştı.

maçın gelişimi:

İlk periyot 22-21 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilirken, devre 47-39 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü periyotta Dubai Basketbol kısa süreli bir toparlanma göstererek 64-65 öne geçti; ancak son periyotta Fenerbahçe tekrar kontrolü ele alarak maçı 85-77 ile noktaladı. Maçın kritik anlarında takım savunması ve top kullanımındaki tercihlerin sonuca doğrudan etkisi oldu.

kadrolar ve skor dağılımı:

Fenerbahçe: Forrest 11, Onuralp Bitim 2, Tucker 23, Melli 3, Silva 4, Baldwin 11, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 1, Key 8, Clyburn 6, Shields 10, Sargiunas 4. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

Dubai Basketbol: Okobo 14, Walkup 3, Anderson, Shengelia 8, Petrusev 7, Blossomgame 6, Mintz 2, Bertans 14, Kondic 5, Kabengele 9, Diakite 7, Wright 2. Başantrenör: Xavi Pascual.

Skor: 85-77. Çeyrek skorları: 1. Periyot 22-21, Devre 47-39, 3. Periyot 64-65. Maçta dikkat çeken olaylardan biri, 39.23 dakikada Okobo'nun beş faulle oyun dışı kalmasıydı.

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE SÜPER KUPA MAÇINDA DUBAİ BASKETBOL&#039;U 85-77 MAĞLUP EDEREK ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE...

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE SÜPER KUPA MAÇINDA DUBAİ BASKETBOL'U 85-77 MAĞLUP EDEREK ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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