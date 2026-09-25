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Fenerbahçe Euroleague'de güçlü başlangıç yaptı: Virtus Bologna 78-68 mağlup

Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek Euroleague'e galibiyetle başladı; Jasikevicius yönetiminde savunma öne çıktı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe Euroleague'de güçlü başlangıç yaptı: Virtus Bologna 78-68 mağlup

Fenerbahçe Euroleague'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in ilk haftasında sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna’yı 78-68 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı ve Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip özellikle savunma disiplinini maç boyunca korudu.

oyun akışı ve kritik anlar:

Maçın ilk periyodunu Fenerbahçe 23-17 önde kapatırken, devre skoru 39-38 olarak sonuçlandı. Üçüncü periyot sonunda skor 59-55'di ve son çeyrekte Fenerbahçe farkı açmayı başararak üstünlüğünü korudu. Maçın ilerleyen dakikalarında Virtus Bologna'dan Klintman, 37.53 dakikada beş faulle oyun dışı kaldı; bu durum karşılaşmanın kaderini etkileyen anlar arasındaydı.

kadrolar ve öne çıkan isimler:

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 4, Horton-Tucker 13, Shields 12, Key 11, Sertaç Şanlı 5, Baldwin 12, Melli 4, Silva 3, Clyburn 8, Sargiunas 6. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

Virtus Bologna: Carr 12, Moore 9, Alston 10, Klintman 4, Diarra 8, Bello 6, Frazier 8, Edwards 2, Hackett, Ferrari 2, Diouf 7. Başantrenör: Alex Mumbru.

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic, Stefan Calic. Fenerbahçe, ilk hafta galibiyetiyle Euroleague serüvenine moralli başladı ve takımın savunma katkısı ilerleyen maçlar için umut verici sinyaller taşıdı.

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE&#039;İN İLK HAFTASINDA SAHASINDA İTALYAN EKİBİ VİRTUS...

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE'İN İLK HAFTASINDA SAHASINDA İTALYAN EKİBİ VİRTUS BOLOGNA’YI 78-68 MAĞLUP EDEREK, SEZONA GALİBİYETLE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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