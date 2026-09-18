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Fenerbahçe, Eyüpspor maçı öncesi Müldür'ün menisküs sakatlığıyla hazırlanıyor

Fenerbahçe, 20 Eylül'deki Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor; 27 yaşındaki Mert Müldür'ün menisküs yırtığı nedeniyle tedavi süreci başladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı öncesi Müldür'ün menisküs sakatlığıyla hazırlanıyor

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, 20 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma, Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

İdman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün programı, taktiksel düzenlemeler ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Müldür'ün durumu:

Çalışma sırasında savunmacı Mert Müldür, dizine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bıraktı. Yapılan MR görüntülemesinde oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildi; 27 yaşındaki futbolcunun tedavi süreci başlatıldı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları son antrenmanla Eyüpspor maçına hazırlanmayı tamamlayacak.

FENERBAHÇE, 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAHASINDA EYÜPSPOR İLE OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA...

FENERBAHÇE, 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAHASINDA EYÜPSPOR İLE OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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