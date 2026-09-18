Fenerbahçe, Eyüpspor maçı öncesi Müldür'ün menisküs sakatlığıyla hazırlanıyor

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, 20 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma, Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanın içeriği:
İdman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Oyuncular iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün programı, taktiksel düzenlemeler ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Mert Müldür'ün durumu:
Çalışma sırasında savunmacı Mert Müldür, dizine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bıraktı. Yapılan MR görüntülemesinde oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildi; 27 yaşındaki futbolcunun tedavi süreci başlatıldı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları son antrenmanla Eyüpspor maçına hazırlanmayı tamamlayacak.
FENERBAHÇE, 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ SAHASINDA EYÜPSPOR İLE OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!