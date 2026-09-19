Fenerbahçe, Eyüpspor randevusuna hazır: kamp ve taktik çalışmaları tamamlandı

Fenerbahçe, Eyüpspor randevusuna hazır

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın evinde Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışma, takımın maç öncesi hem fiziksel hem taktiksel hazırlığını öne çıkardı.

Antrenman programı:

Isınma bölümünde ekip, çabukluk ve koordinasyon odaklı hareketlerle sahadaydı. Oyuncular daha sonra iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi; bu bölüm takımın topa baskı, hızlı top dağılımı ve kısa alanlarda top tutma becerilerine vurgu yaptı. Seans taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı; savunma düzeni, hücum geçişleri ve oyuncu bazlı görevler üzerinde duruldu.

Kamp düzeni ve maç hazırlığı:

Antrenmanın sonunda sarı-lacivertliler tesislerde kampa girerek maç günü hazırlıklarını sürdürdü. Kamp uygulaması, oyuncuların toparlanması ve teknik ekibin son düzeltmeleri yapması için tercih edildi. Teknik ekip; sahadaki uygulamaları, oyun planını ve oyuncu rotasyonunu maç saatine kadar netleştirecek.

Yarınki randevuda Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kullanarak sahada beklenen taktik disiplin ve tempo ile maça başlayacak. Hazırlıkların odak noktası, topa sahip olurken hızlı geçişler ve savunma-düzen direncini korumak oldu.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA EYÜPSPOR İLE YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.