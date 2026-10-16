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Fenerbahçe galibiyetle moral arıyor: Alanyaspor sınavı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 8. haftasında yarın 19.00'da Alanyaspor'u ağırlayacak; amaç hem Şampiyonlar Ligi yenilgisini unutturmak hem de üç puan.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe galibiyetle moral arıyor: Alanyaspor sınavı

maç öncesi:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe yarın saat 19.00'da sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puanla 4. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplam 12 puanla 6. sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz çarşamba günü İngiliz ekibi Aston Villa deplasmanında alınan 6-0lık ağır mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında galibiyetle hem moral bulmak hem de ligdeki ivmeyi korumak istiyor.

geçmiş randevular ve istatistikler:

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında, Akdeniz ekibinin Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından bu yana toplam 20 resmi lig maçı oynandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 12 galibiyeti, Alanyaspor'un 3 galibiyeti ve tarafların 5 beraberliği bulunuyor. Kanarya'nın attığı 44 gole karşılık Alanyaspor 21 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maç 2-2 sona ererken, Alanya'daki randevuda Fenerbahçe 3-2 galip geldi. Rekabette en gollü maç 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-2 üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmaydı; en farklı skor ise 18 Eylül 2022'de alınan 5-0lık galibiyet olarak kayda geçti.

son dönem performans ve form:

İki ekip arasındaki son 9 maçta Fenerbahçe yenilmezlik serisi yakaladı; bu periyotta sarı-lacivertliler 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Alanyaspor'un rakibine karşı son galibiyeti ise 24 Ekim 2021'de deplasmanda alınan 2-1lik sonuçla gerçekleşti.

Ligde Fenerbahçe son 2 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve toplamda 7 haftada kaydettiği 19 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlerin gol yükünü Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi 6 golle çekerken, İngiliz futbolcu Mason Greenwood 4 gole imza attı.

kale ve teknik detaylar:

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, ligde 6 maçta görev alırken 4 maçta kalesini gole kapattı. 4. haftada Beşiktaş'a 2-1'lik mağlubiyetin ardından Ederson, Gaziantep FK, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçlarında gol yemedi.

Hakem ataması da belli oldu: Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki müsabakada düdüğü Çağdaş Altay çalacak. Altay'ın yardımcıları Bahtiyar Birinci ile Samet Çiçek olacak; maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olarak bildirildi.

Yarınki randevu, hem lig tablosunda puan farkını korumak isteyen Fenerbahçe hem de üst sıralara yaklaşmak isteyen Alanyaspor için kritik önemde. Taraftarlar ve teknik ekipler için maçın sonucu moral ve hedefler açısından belirleyici olacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE YARIN CORENDON ALANYASPOR&#039;U KONUK EDECEK.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE YARIN CORENDON ALANYASPOR'U KONUK EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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