Fenerbahçe genel kurulda bütçe ve büyük gayrimenkul projelerini karara bağlayacak

Genel kurul toplantısı hakkında:

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı yarın saat 10.30 Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantı divan başkanlığı seçimiyle başlayacak ve ardından yönetim ile denetim kurulu faaliyet raporları okunacak.

Gündemin en dikkat çekici maddesi, 01.03.2026 - 31.05.2026 mali dönemine ait yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyetlerinin okunması ve yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin ibra edilmesinin genel kurulun onayına sunulmasıdır. Ayrıca 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçe de genel kurul tarafından görüşülerek karara bağlanacak.

Denetim ve yetkilendirme talepleri:

Genel kurulda mali konularda bağımsız denetim standartlarına uygun bir denetim firmasının seçilmesi gündeme alınacak. Yönetim kuruluna, kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz edinme (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi) konularında görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi teklifi de üyelerin onayına sunulacak.

Gayrimenkul projeleri ve büyük yatırımlar:

Toplantıda yönetim kurulu tarafından planlanan ve bilgi verilecek başlıca gayrimenkul projeleri şunlar olacak:

- Samandıra Can Bartu Tesisleri içindeki Hazine'ye ait 14.934 m2lik kısmın satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi;

- Kenan Evren Lisesi olarak bilinen, İstanbul, Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, 1133 ada, 11 ve 12 parselde kayıtlı toplam 13.972 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacak proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması hakkında bilgi verilmesi;

- Maltepe Futbol Akademisi olarak planlanan, İstanbul, Maltepe, Atışokulu Mahallesi, 194 ada 17 parselde kayıtlı 124.217,53 m2lik taşınmaz üzerine yapılacak proje hakkında bilgi sunulması;

- Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yer alan Metin Aşık binası projesi ile ilgili bilgilendirme;

- Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyirci kapasitesinin artırılmasına dair proje hakkında sunum yapılması.

Marka, ortaklıklar ve diğer gündem maddeleri:

Genel kurulda ayrıca kulübün 3. kişilerle gerçekleştireceği gayrimenkul geliştirme projelerinde Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına ilişkin yetki talepleri, Nata Holding ile yapılan sözleşmeye uygun olarak 'COVE1907' projesine dair bilgilendirme, yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek ve vakıflara katılma veya yeni kuruluşlara ilişkin yetkilendirme konuları ele alınacak.

Bunun dışında, kulübün 120. Yıl Piyangosu ile ilgili Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü iznine bağlı işlemler ve Fenerbahçe Üniversitesi kapsamında Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile yapılan iş birliğine ilişkin sözleşmelerin gözden geçirilmesi ile gerekli hukuki süreçlerin başlatılması talepleri de gündeme getirilecek.

Toplantının anlamı ve olası sonuçlar:

Genel kurul kararları yönetim kurulunun yetkilerini ve kulübün gayrimenkul stratejisini doğrudan etkileyecek. İbra kararları yönetimin geçmiş dönem faaliyetlerine onay niteliği taşıyacak; gayrimenkul ve marka yetkilendirmeleri ise yatırım projelerinin hızlanmasına zemin hazırlayacak. Üyeler tarafından onaylanması halinde belirtilen projeler için yönetim kuruluna kapsamlı yetkiler verilmiş olacak.

Toplantı sonuçları ve alınacak kararlar, kulübün mali yönetimi ve uzun vadeli altyapı yatırımlarının şekillenmesinde belirleyici olacak; üyelerin oyları bu çerçevede belirleyici rol oynayacak.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NDE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YARIN YAPILACAK.