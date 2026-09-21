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Fenerbahçe ile Beşiktaş Sinan Erdem Spor Salonu'nda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkeye çıkıyor

Sinan Erdem'de yarın saat 20.00'de Fenerbahçe ile Beşiktaş 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak; Jasikevicius'un takımı üstünlük kurdu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe ile Beşiktaş Sinan Erdem Spor Salonu'nda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası için parkeye çıkıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda

Yarın saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş parkeye çıkacak. Müsabaka, statü gereği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile lig ikincisi Beşiktaş arasında yapılacak.

Tarihçe ve takım karnesi:

Organizasyon ilk kez 1985'te düzenlendi; en çok kazanan ekip A. Efes olup kupayı 14 kez müzesine götürdü. Bu turnuvada Fenerbahçe 20. kez yer alacak ve bugüne dek 8 kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, geçen yıl da Beşiktaş karşısında kupayı kazanmıştı. Siyah-beyazlıların ise organizasyondaki performansı; 1 şampiyonluk ve 2 ikincilik olarak kayıtlarda yer alıyor.

Geçen sezon randevuları ve teknik adam rekabeti:

İki ekip geçen sezon toplam 8 kez karşılaştı — 6'sı Basketbol Süper Ligi maçları, 1'i Türkiye Kupası finali, 1'i ise Cumhurbaşkanlığı Kupası. Bu maçlarda Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, Beşiktaş 2 kez kazandı. Aralık 2023'te göreve gelen Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe ile 1'i EuroLeague olmak üzere, 3'er kez Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası, 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş son iki sezonda lig ve kupada finale yükseldi; bu eşleşmelerde Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Jasikevicius ile Alimpijevic arasındaki final serilerinde Jasikevicius önde bulunuyor; 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe 85-83'lük skorla galip gelmişti.

Hakem triosu:

Merkez Hakem Kurulu, müsabakanın hakemlerini açıkladı: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil görev yapacak.

Bu maç, sezon öncesi prestijinin yanı sıra iki kulüp arasındaki rekabetin güncel fotoğrafını da çekecek. Taraftarlar ve takımlar, Sinan Erdem'de yarın akşamki sonucu merakla bekliyor.

ERKEKLER BASKETBOLDA FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ, YARIN 39. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN PARKEYE...

ERKEKLER BASKETBOLDA FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ, YARIN 39. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN PARKEYE ÇIKACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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