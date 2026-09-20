Fenerbahçe ilk yarıda ritmini buldu, Eyüpspor'a beş gol

fenerbahçe ilk yarıda farklı üstünlüğü yakaladı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı ve müsabakayı 8-0 kazanarak farklı bir galibiyete imza attı.

maçın akışı:

Ev sahibi ekip ilk 45 dakikada yoğun bir hücum temposu kurdu ve üst üste goller bularak rakip savunmayı çözdü. İlk yarıda 5 gol kaydedilmesi, takımın oyuna erken dönemde ne kadar hızlı ve etkili başladığını gösterdi.

önceki benzer başarı:

Bu performans, Fenerbahçe için 2 sezon sonra tekrarlanan bir başarı niteliğinde. Kulüp, 2023-2024 sezonunda Konyaspor maçında da ilk yarıda 5 gol atmıştı; o karşılaşma Ocak 2024'te oynanmış ve 7-1 sonuçlanmıştı.

Genel olarak 8-0'lık skor ve ilk yarıdaki üstün oyun, Fenerbahçe'nin hücum hattının potansiyelini ortaya koydu ve takımın ilerleyen haftalar için moralini yükseltti.

SÜPER LİG’DE EYÜPSPOR FİLELERİNİ 8 KEZ SARSAN FENERBAHÇE, 2 SEZON SONRA BİR MAÇIN İLK 45 DAKİKASINDA 5 GOL ATMAYI BAŞARDI.