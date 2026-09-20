Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Fenerbahçe ilk yarıda ritmini buldu, Eyüpspor'a beş gol

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk yarıda 5 gol atarak iki sezon aradan sonra benzer bir üstünlüğe imza attı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 19:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe ilk yarıda ritmini buldu, Eyüpspor'a beş gol

fenerbahçe ilk yarıda farklı üstünlüğü yakaladı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı ve müsabakayı 8-0 kazanarak farklı bir galibiyete imza attı.

maçın akışı:

Ev sahibi ekip ilk 45 dakikada yoğun bir hücum temposu kurdu ve üst üste goller bularak rakip savunmayı çözdü. İlk yarıda 5 gol kaydedilmesi, takımın oyuna erken dönemde ne kadar hızlı ve etkili başladığını gösterdi.

önceki benzer başarı:

Bu performans, Fenerbahçe için 2 sezon sonra tekrarlanan bir başarı niteliğinde. Kulüp, 2023-2024 sezonunda Konyaspor maçında da ilk yarıda 5 gol atmıştı; o karşılaşma Ocak 2024'te oynanmış ve 7-1 sonuçlanmıştı.

Genel olarak 8-0'lık skor ve ilk yarıdaki üstün oyun, Fenerbahçe'nin hücum hattının potansiyelini ortaya koydu ve takımın ilerleyen haftalar için moralini yükseltti.

SÜPER LİG’DE EYÜPSPOR FİLELERİNİ 8 KEZ SARSAN FENERBAHÇE, 2 SEZON SONRA BİR MAÇIN İLK 45...

SÜPER LİG’DE EYÜPSPOR FİLELERİNİ 8 KEZ SARSAN FENERBAHÇE, 2 SEZON SONRA BİR MAÇIN İLK 45 DAKİKASINDA 5 GOL ATMAYI BAŞARDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı
images

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti
images

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi
images

Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı