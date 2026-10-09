Fenerbahçe kafilesi Rize'ye indi, havalimanında coşkulu karşılama

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye indi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'dan kalkan uçakla Rize'ye ulaştı. Kafile, Rize- Artvin Havalimanı'nda taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde karşılandı.

Havalimanındaki karşılama:

İnişin ardından sarı-lacivertli ekibi bekleyen grup, oyuncular ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarların tezahüratları ve alkışları, havalimanında dikkat çekici bir coşku oluşturdu; bu karşılamada taraftarların ilgisi öne çıktı.

Konaklama ve yolculuk:

Kafile, karşılamanın ardından kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti. Takımın Rize'deki programı, maç hazırlıklarını sürdürme amacı taşıyor ve organizasyonun planlandığı şekilde ilerlediği bildirildi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE OYNAYACAKLARI MAÇ İÇİN RİZE’YE GELEN FENERBAHÇE’Yİ TARAFTARLAR HAVALİMANINDA COŞKUYLA KARŞILADI