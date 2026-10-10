Fenerbahçe kafilesi tezahüratlar eşliğinde Rize'den ayrıldı

maçın ardından:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 13 yaptı. Karşılaşma sonrası takım kafilesi sahadan ayrılarak havalimanına yöneldi.

havalanına geliş ve güvenlik önlemleri:

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Rize-Artvin Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, burada kendilerini bekleyen taraftarlar tarafından tezahüratlar ve marşlarla karşılandı. Güvenlik ekipleri ve kulüp görevlileri, kafilenin düzenli bir şekilde terminale geçişini sağladı.

taraftar gösterileri ve hareket:

Sevgi gösterileri ve tezahüratlar arasında terminale geçen kafile, kısa süreli bekleyişin ardından özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Havalimanındaki görüntüler, takımın şehirden coşkulu bir biçimde ayrıldığını ve taraftarların desteğini sürdürdüğünü yansıttı.

Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 galip geldiği Çaykur Rizespor maçının ardından havalimanında taraftarların sevgi gösterileriyle şehirden ayrıldı.