Fenerbahçe Medicana'da sezon öncesi sağlık seferberliği

Medicana Ataşehir'de kapsamlı muayeneler:

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sağlık taramasıyla başlattı. Oyuncular Medicana Ataşehir Hastanesi'nde bir araya gelerek sezon öncesi değerlendirmelerinden geçti.

Muayeneler kapsamında göz, ortopedi, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye uzmanlık dallarında incelemeler yapıldı. Bu muayeneleri takiben oyunculara radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri uygulandı.

Milli oyuncular ve uluslararası isimler:

Sarı-lacivertli kadroda Türkiye Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuların yanı sıra uluslararası isimler de yer aldı. A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda görev alan Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın ve Gizem Örge sağlık kontrollerinden geçti. Kadrodaki yabancı oyuncular arasında ise İtalya Milli Takımı pasörü Alessia Orro, Rusya Milli Takımı smaçörü Arina Fedorovtseva ve ABD Milli Takımı oyuncusu Chiaka Ogbogu yer aldı.

Kontrolleri gerçekleştiren hekimler:

Oyuncuların sağlık taramaları Medicana Ataşehir Hastanesi hekimleri tarafından yürütüldü. Kontrolleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Kürşat Polat, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bekir Ünal, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Marangoz gerçekleştirdi.

Muayene ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından oyuncular, kulüp bünyesinde yeni sezon hazırlıklarına başladı ve sağlık sonuçları antrenman programlarına rehberlik edecek şekilde değerlendirildi.

EDA ERDEM