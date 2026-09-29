Dolar 48,9946 +0,02%
Euro 55,5620 -0,26%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.595,73 +0,45%
EUR/USD 1,1337 -0,32%
Brent Petrol 96,90 -0,95%
--°

Fenerbahçe milli arada çift seansla tempoyu koruyor

Fenerbahçe, milli arada Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde sabah salon çalışması, akşam çabukluk ve çift kale maçla çift antrenman yaptı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe milli arada çift seansla tempoyu koruyor

antrenman akışı:

Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen milli arada hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Günün idmanları Can Bartu Tesislerinde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti. Takım, bu periyotta milli futbolculardan yoksun bir kadroyla çalıştı ve tempo korunmaya çalışıldı.

sabah çalışması:

Günün ilk çalışması kapalı alanda yapıldı. Antrenman core odaklı hareketlerle başladı; devamında kuvvet ve dayanıklılık egzersizlerine ağırlık verildi. Teknik ekip, bireysel performansı destekleyecek programlarla oyuncuların fiziksel seviyelerini artırmayı hedefledi.

akşam çalışması:

İkinci seans ısınma hareketleriyle açıldı ve çabukluk ile koordinasyon çalışmalarına geçti. Oyuncular iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları uyguladı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı; bu bölümde takımın oyun temposu ve pres reaksiyonları test edildi.

Fenerbahçe, milli ara süresince benzer ritmi koruyarak hazırlıklarını sürdürecek ve takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmaları devam ettirecek.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG&#039;E VERİLEN MİLLİ ARADA HAZIRLIKLARINI SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ÇİFT...

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'E VERİLEN MİLLİ ARADA HAZIRLIKLARINI SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ÇİFT ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpspor'da yeni dönem: Mustafa Dalcı göreve başladı
images

Karşıyaka'da yeni sayfa: Zafer Uysal dönemi resmen başladı
images

MHP'li Ersoy'un adalet vurgusu: futbolda güven ve şeffaflık talebi
images

Savunma önceliğiyle ilerliyoruz: Kayserispor'un hedefi Süper Lig

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ali Çamlı: Kayserispor'u Süper Lig'e taşıyacak hedef şampiyonluk

Dört çocuğun hayatını kaybettiği kazada sanığın tahliye talebi sürdü

Mahmudiye kooperatifinin üretimi güneş enerjisiyle güçleniyor

Marmara Adalar başkanının AK Parti'ye katılması Balıkesir'de yönetimi güçlendirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan