Fenerbahçe milli arada çift seansla tempoyu koruyor

antrenman akışı:

Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen milli arada hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Günün idmanları Can Bartu Tesislerinde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti. Takım, bu periyotta milli futbolculardan yoksun bir kadroyla çalıştı ve tempo korunmaya çalışıldı.

sabah çalışması:

Günün ilk çalışması kapalı alanda yapıldı. Antrenman core odaklı hareketlerle başladı; devamında kuvvet ve dayanıklılık egzersizlerine ağırlık verildi. Teknik ekip, bireysel performansı destekleyecek programlarla oyuncuların fiziksel seviyelerini artırmayı hedefledi.

akşam çalışması:

İkinci seans ısınma hareketleriyle açıldı ve çabukluk ile koordinasyon çalışmalarına geçti. Oyuncular iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları uyguladı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı; bu bölümde takımın oyun temposu ve pres reaksiyonları test edildi.

Fenerbahçe, milli ara süresince benzer ritmi koruyarak hazırlıklarını sürdürecek ve takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmaları devam ettirecek.

FENERBAHÇE, SÜPER LİG'E VERİLEN MİLLİ ARADA HAZIRLIKLARINI SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ÇİFT ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.