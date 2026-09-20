Fenerbahçe, Muriqi'nin dört golüyle Eyüpspor'u 8-0 yendi

maç özeti:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek iki maç sonra sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmada takımın skor yükünü çeken isimler ve geniş rotasyonun etkisi maçın belirleyici unsurları oldu.

gol dağılımı ve oyuncular:

Gollerden dördünü Vedat Muriqi kaydederken, Mason Greenwood iki, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci birer gol attı. Bu sonuçla hücum hattının etkinliği ve bireysel performanslar öne çıktı.

puan durumu ve sonraki maç:

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 10'a yükseltti. Ligin 4. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan, sonraki hafta ise Gaziantep FK ile berabere kalan takım, milli maçlar arasının ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE EYÜPSPOR’U 8-0 YENEN FENERBAHÇE, 2 MAÇ SONRA GALİBİYET ELDE ETTİ.