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Fenerbahçe potada ritmini buldu: Baskonia'ya 84-65

Fenerbahçe Tarfin, Euroleague 10. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Kosner Baskonia'yı 84-65 yenerek sezonun 7. galibiyetine ulaştı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe potada ritmini buldu: Baskonia'ya 84-65

maçın özeti:

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 10. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup ederek sezonun yedinci galibiyetini aldı. Maç boyunca hücumdaki verimliliğini koruyan ev sahibi, özellikle ilk çeyrekte yakaladığı erken üstünlüğü sonuna kadar taşımayı başardı.

Hakem triosu Sasa Pukl (Slovenya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Joseph Bissang (Fransa) karşılaşmayı yönetirken, Fenerbahçe'de Sarunas Jasikevicius'un takımı tempo kontrolü ve savunma disiplinini öne çıkardı.

takım kadroları ve skor katkıları:

Fenerbahçe cephesinde skor yükünü çeken isimler arasında Horton-Tucker 19, Key 13 ve Clyburn 10 öne çıktı. Takımın maç içindeki katkı dağılımı şu şekildeydi: Horton-Tucker 19, Key 13, Clyburn 10, Shields 9, Bingham Jr 9, Baldwin IV 8, Larkin 6, Melli 3, Powell 3, Juzang 3, Forrest 1, Ignas Sargiunas.

Kosner Baskonia tarafında ise Clement Frisch 10, Kobi Simmons 12 ve Kenneth Faried 10 ile skor katkısı sağladı; ekipte Lawson 5, Stefan Joksimovic 7, Stewart 12, Damion Baugh 6, Matteo Spagnolo 3 isimleri de kayıtlarda yer aldı. Başantrenör Paolo Galbiati'nin ekibi zaman zaman ritim bulsa da ilk yarıda verilen arayı kapatmakta zorlandı.

periyotlara göre maç akışı:

Karşılaşma hızlı başlayan Fenerbahçe için ilk periyotta farkın açıldığı bir mücadeleye dönüştü. 1. periyot 33-18 ile tamamlanırken devreye 52-32 üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan ev sahibi, 3. periyot sonunda skoru 63-41 yaparak son çeyreğe rahat bir avantajla girdi.

Maç genelinde Fenerbahçe'nin hücum varyasyonları ve ribaundlardaki etkinliği, Baskonia'nın sayı üretimini sınırlandırdı. Konuk takımın zaman zaman bireysel performanslarla skor üretme çabaları maçın genel seyrini değiştirmeye yetmedi ve Fenerbahçe sahadan farklı galip ayrıldı.

Başantrenörler: Fenerbahçe: Sarunas Jasikevicius; Kosner Baskonia: Paolo Galbiati.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu.

FENERBAHÇE TARFİN ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE’İN 10. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ KOSNER...

FENERBAHÇE TARFİN ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE’İN 10. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ KOSNER BASKONİA’YI 84-65 MAĞLUP EDEREK SEZONUN 7. GALİBİYETİNE ULAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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