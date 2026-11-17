maç özeti

Fenerbahçe, Euroleague 12. hafta maçında evinde Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı ve sarı-lacivertliler özellikle ilk periyotta yakaladıkları ritmi tüm maça taşıdı.

çeyrekler ve maç akışı:

Maçın başlangıcında Fenerbahçe, ilk periyotta rakibine 32-12 üstünlük kurdu ve devreye 54-39 önde girdi. Üçüncü periyot sonunda skor 89-61 şeklindeydi ve son çeyrekte fark korunarak mücadele 115-81 ile tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip hücumda yüksek yüzdelere ulaşırken, tempo kontrolü ve saha dengesi maçın belirleyici unsurları oldu.

kadrolar ve bireysel skorlar:

Fenerbahçe: Trent Forrest 7, Shane Larkin 25, Johnny Juzang 15, Shavon Shields 8, Sertaç Şanlı 6, Will Clyburn 7, Dwight Powell 8, Ignas Sargiunas 8, Talen Horton Tucker 11, Wade Baldwin 7, Marcus Bingham 8, Melih Mahmutoğlu 5. Başantrenör: Sarunas Jasikevicius.

ASVEL: Both Gach 8, Mathis Dossou-Yovo 19, Nate Sestina 5, Hugo Besson, Tremont Waters 3, Bodian Massa 11, Edwin Jackson 14, TyTy Washington 9, Marc-Owen Fodzo Dada 12, David Lighty, Yohan Bassoumba. Başantrenör: Tony Parker.

Hakemler: Carlos Cortes, Alberto Baena, Saulius Racys.

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, takımın Avrupa arenasındaki istikrar arayışında önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Özellikle Shane Larkin ve Johnny Juzang'ın katkıları ile takım hücumda etkili olurken, çeyrek bazlı farklılıklar maçın genel karakterini belirledi.

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE'İN 12. HAFTA MAÇINDA FRANSIZ EKİBİ LDLC ASVEL'İ 115-81 MAĞLUP EDEREK LİGDE 8. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.