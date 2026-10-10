Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Maçta ilk golü Marco Asensio kaydederken, ikinci yarıda İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleri skoru belirledi. Sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarının son bölümünde etkili olarak karşılaşmayı kopardı.

Maçtan önemli anlar:

12. dakika: Marco Asensio maçın erken dakikalarında fileleri havalandırarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

48. dakika: Sol kanattan gelişen atakta Kerem'in çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu auta çıktı.

52. dakika: Ceza sahası dışında Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Olawoyin'in şutu az farkla dışarıya gitti.

64. dakika: Kerem'in soldan ceza sahasına gönderdiği pasta Mason Greenwood'un şutu Sagnan'a çarpıp kornere çıktı.

84. dakika: Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan İrfan Can, ceza sahasının dışı sağ çaprazdan uzak direğe gönderdiği şutla skoru 0-2 yaptı.

87. dakika: Romelu Lukaku'nun ceza sahası dışından verdiği pasla topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası sağ çaprazından iki direğe çarpan topu ağlarla buluşturarak skoru 0-3 yaptı ve maçın sonucunu tescilledi.

Kadro ve hakemler:

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı (Borrelli dk.83), Mebude (Emrecan Bulut dk.72), Olawoyin, Laçi (Can Bozdoğan dk.72), Ahmed Kutucu (Doicaru dk.67), Sowe. Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Diakite, Umut Erdem, Bakayoko, Zafer Görgen, Taha Şahin. Teknik direktör: Recep Uçar.

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi (İsmail Yüksek dk.88), Mason Greenwood (Oğuz Aydın dk.81), Marco Asensio (İrfan Can Kahveci dk.59), Kerem Aktürkoğlu (Kojo Oppong dk.88), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk.81). Yedekler: Mert Günok, Mert Hakan Yandaş, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Dorgeles Nene. Teknik direktör: İsmail Kartal.

Goller: Marco Asensio (dk. 12), İrfan Can Kahveci (dk. 84), Oğuz Aydın (dk. 87) (Fenerbahçe).

Maçın değerlendirmesi:

Fenerbahçe, erken golün ardından ikinci yarıda oyunu soğutarak özellikle son 10 dakikada etkisini artırdı. İrfan Can ve Oğuz Aydın'ın golleri, yapılan hamlelerin karşılığını verdiğini gösterdi. Çaykur Rizespor ise maç boyunca zaman zaman tehlikeli ataklar bulsa da skoru değiştirecek etkin bir son vuruş üretemedi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ÇAYKUR RİZESPOR'U 3-0 MAĞLUP ETTİ.