Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında rakibini 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Bu sonuçla İsmail Kartal’ın öğrencileri puanını 13e yükseltti ve milli aradan sonra lige galibiyetle döndü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a konuk olduğu son 7 maçı da kazanırken, iki takım arasındaki lig serisinde son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi; bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde edildi. Sarı-lacivertliler ayrıca dönemin genelinde gol yollarında etkili olarak rakip fileleri 26 kez sarstı.

oyuncuların performansı:

Marco Asensio, tedavi sürecinin ardından 11’de başladığı karşılaşmada fileleri havalandırdı. İspanyol futbolcu ligde 3. kez forma giyerken sezon içindeki ikinci golünü kaydetti ve maçı 59 dakika sahada tamamladı; bu dakikada yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

Yedekten giren Oğuz Aydın, 80. dakikada oyuna dahil olarak skora doğrudan katkı verdi: 83. dakikada İrfan Can’ın golünde asist yapan Oğuz, 87. dakikada ise kendisi skoru belirleyen golü attı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun ligdeki gol sayısı bu maçla 2ye yükseldi.

İrfan Can Kahveci, oyuna girdikten sonra takımının ikinci golünü kaydederek sezon içinde etkisini sürdürüyor; ligde şu ana dek 2 gol ve 3 asistlik katkısı bulunuyor. Asist ve golle maç içinde etkin rol oynayan İrfan Can, takımın hücum zenginliğine önemli katkı sağladı.

kalede güven: ederson'un performansı:

Fenerbahçe kalesinde Ederson kritik kurtarışlara imza attı ve karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Brezilyalı kaleci bu sezon yükselen bir form grafiği gösteriyor; ligde üst üste 3 maçta kalesini gole kapatan Ederson, sezonda toplam 4 maçta rakiplere gol izni vermedi.

Maçın ardından Fenerbahçe, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Bu galibiyetle takım hem ligde ivme kazandı hem de Avrupa maçına moralli bir şekilde gidecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE DEPLASMANDA ÇAYKUR RİZESPOR'U 3-0 MAĞLUP EDEN FENERBAHÇE, MİLLİ ARA SONRASI GALİBİYET ELDE ETTİ. SARI-LACİVERTLİLER, RAKİBİNE KONUK OLDUĞU SON 7 MAÇI DA KAZANDI.