antrenmanın genel akışı:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleşen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla açıldı.

saha çalışmaları ve grup organizasyonu:

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda oyuncular, üç gruba ayrılarak saha içi etkileşimleri artırmaya yönelik çalışmalar yürüttü. Antrenmanın öne çıkan kısmında ekipler arası 5’e 2 top kapma uygulamaları yapıldı ve bu bölümde hızlı top kazanma ile pas trafiği üzerine vurgu yapıldı.

taktik ve bireysel düzenlemeler:

Seansın son kısmı, taktiksel varyasyonlar ve bireysel beceri antrenmanlarına ayrıldı; teknik kadro oyuncuların pozisyon alma ve maç temposuna uyum sağlaması üzerine çalıştı. Sarı-lacivertliler, Erzurumspor FK maçı öncesindeki hazırlıklarını yarın yapacakları son antrenmanla tamamlayacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA PAZAR GÜNÜ SAHASINDA ERZURUMSPOR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.