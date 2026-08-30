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Fenerbahçe Samsun'da erken golle 1-0 öne geçti

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Samsunspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor; 15. dakikada sarı-lacivertliler tek golle önde.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Samsun'da erken golle 1-0 öne geçti

maçtan gelişmeler

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan mücadelede Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası geride kalırken, 15. dakikada gelen golle Fenerbahçe 1-0 üstün durumda ve maç devam ediyor.

maçın ilk 15 dakikası:

İlk çeyrekte Fenerbahçe erken bir vuruşla skoru lehine çevirdi. Ev sahibi Samsunspor, skora hızlı cevap ararken zaman zaman pozisyon üretse de henüz eşitliği sağlayamadı. Her iki takımın yerleşimi ve müdahaleleri, oyunun tempolu başlangıcına işaret ediyor.

ileriye dönük beklentiler:

Maçın erken dakikalarında elde edilen avantaj, Fenerbahçe'ye oyun kontrolü sağlayabilir; ancak henüz uzun süre var. Samsunspor'un reaksiyonu ve oyun içi ayarlamalar, karşılaşmanın geri kalan bölümünde belirleyici olacak. Taraftarlar ve teknik heyetler için ilk yarıdaki gelişmeler kilit önemde.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 15 DAKİKASINDAN KARELER.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 15 DAKİKASINDAN KARELER.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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