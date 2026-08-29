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Fenerbahçe, Samsunspor maçı için yeni transferle yola çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Samsunspor deplasmanı için yola çıktı; yeni transfer Kojo Peprah Oppong kadroda, Talisca yer almadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe, Samsunspor maçı için yeni transferle yola çıktı

fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Samsun’a hareket etti. Teknik ekip son antrenmanın ardından kamp kadrosunu duyurdu.

yeni transfer kadroya dahil edildi:

Bugün gerçekleştirilen imza töreninin ardından takımla ilk antrenmanına çıkan Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, Samsun’a giden kafilede yer aldı.

talisca kadroya alınmadı:

Son oynanan Lyon karşılaşmasında darbe alan Anderson Talisca bugün yapılan son antrenmanda yeniden değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Talisca kamp kadrosuna dahil edilmedi.

kamp kadrosunda kimler var:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.

FENERBAHÇE&#039;NİN SAMSUNSPOR MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

FENERBAHÇE'NİN SAMSUNSPOR MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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