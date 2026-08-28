Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Fenerbahçe savunmasına genç güç: Kojo Peprah Oppong imza törenine çıkıyor

Fenerbahçe, Nice forması giyen 22 yaşındaki stoper Kojo Peprah Oppong’u kadrosuna kattı; imza töreni 29 Ağustos Cumartesi saat 11.00’de 1907 Tribünü’nde yapılacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 22:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe savunmasına genç güç: Kojo Peprah Oppong imza törenine çıkıyor

Fenerbahçe yeni stoperini resmen duyurdu

Sarı-lacivertli kulüp, Fransız ekibi Nice’in formasını giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüp açıklamasında transferin resmi bir prosedürle tamamlandığı bildirildi.

imza töreni ve organizasyon:

Kulübün duyurusuna göre, yeni transferin imza töreni 29 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecek. Törene Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin katılacak ve etkinlik tüm basına açık olarak saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

oyuncunun profili ve sezon raporu:

22 yaşındaki defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla toplam 43 maçta görev aldı. Genç yaşına rağmen düzenli oyun süreleri ve istikrarlı maç sayısı, oyuncunun takıma doğrudan katkı verebilecek bir profil çizdiğini gösteriyor.

Fenerbahçe cephesinde Oppong’un transferi, savunma rotasyonunu genişletme ve rekabeti artırma amacı taşıyor. Kulübün resmi açıklaması, hem taraftarlar hem de basın için imza töreninin ayrıntılarını net biçimde ortaya koydu.

FENERBAHÇE, FRANSIZ EKİPLERİNDEN NİCE&#039;İN FORMASINI GİYEN GANALI STOPER KOJO PEPRAH OPPONG&#039;U...

FENERBAHÇE, FRANSIZ EKİPLERİNDEN NİCE'İN FORMASINI GİYEN GANALI STOPER KOJO PEPRAH OPPONG'U KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başarıyı ilçede kutladı: Elvira Süleyman kaymakamı ziyaret etti
images

Metin Diyadin: video hakem kararı maçı etkiledi ama takım çabuk yanıt verdi
images

Erzurumspor'a Gençlerbirliği önünde 1 puan morali
images

Sarıyer teknik direktörü Bülent Bölükbaşı: oyuncularımın karakteri galibiyeti ge...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akyaka'da aniden bastıran dolu yaşamı kısa sürede beyaza çevirdi

Serik'te ev önünde geri manevra: 1,5 yaşındaki çocuk araç altında kalarak yaşamını yitirdi

Depremzedenin motosikleti çocuk hırsızlar tarafından çalındı

Çöp kamyonuyla sokak sokak mutluluk taşıyor, kaybettiklerini çocuklarla anıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı