Fenerbahçe savunmasına genç güç: Kojo Peprah Oppong imza törenine çıkıyor

Fenerbahçe yeni stoperini resmen duyurdu

Sarı-lacivertli kulüp, Fransız ekibi Nice’in formasını giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüp açıklamasında transferin resmi bir prosedürle tamamlandığı bildirildi.

imza töreni ve organizasyon:

Kulübün duyurusuna göre, yeni transferin imza töreni 29 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecek. Törene Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin katılacak ve etkinlik tüm basına açık olarak saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

oyuncunun profili ve sezon raporu:

22 yaşındaki defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla toplam 43 maçta görev aldı. Genç yaşına rağmen düzenli oyun süreleri ve istikrarlı maç sayısı, oyuncunun takıma doğrudan katkı verebilecek bir profil çizdiğini gösteriyor.

Fenerbahçe cephesinde Oppong’un transferi, savunma rotasyonunu genişletme ve rekabeti artırma amacı taşıyor. Kulübün resmi açıklaması, hem taraftarlar hem de basın için imza töreninin ayrıntılarını net biçimde ortaya koydu.

FENERBAHÇE, FRANSIZ EKİPLERİNDEN NİCE'İN FORMASINI GİYEN GANALI STOPER KOJO PEPRAH OPPONG'U KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.